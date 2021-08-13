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Ученые опровергли миф о замедлении метаболизма

Анастасия Иванова
3 часа назад

Ученые Университета Дьюка выяснили, что метаболизм достигает пика скорости гораздо раньше и начинает свое снижение позже. Информация об этом опубликована журнале Science.

Ученые опровергли миф о замедлении метаболизма
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Исследователи проанализировали, сколько калорий сжигают в среднем более 6600 человек в возрасте от одной недели до 95 лет в повседневной жизни в 29 странах мира. Это количество учитывает не только ту энергию, которая идет на функционирование организма, но также на повседневные дела.

Суточное расходование энергии определялось анализом мочи: доброволец выпивал воду, в которой обычные атомы водорода и кислорода заменены более тяжелыми изотопами, после чего измерялось, как быстро они выходят из организма.

Это помогло выяснить, что самый высокий уровень метаболизма у младенцев. Потребности в энергии возрастают в течение первых 12 месяцев жизни, так что к концу первого года жизни ребенок сжигает калории на 50 процентов больше относительно размера своего тела, чем взрослый человек.

Метаболизм замедляется примерно на три процента каждый год, пока не исполняется 20 лет, затем скорость сжигания калорий достигает новой нормы.

А на протяжении всего среднего возраста (20-50 лет) метаболизм характеризуется стабильностью. Исследование показало, что даже во время беременности потребности женщины в калориях были не больше и не меньше, чем ожидалось.

Также метаболизм не начинает снижаться до достижения 60-летнего возраста. Замедление происходит постепенно, всего на 0,7 процента в год. Но человеку в возрасте 90 лет нужно на 26 процентов меньше калорий каждый день, чем человеку среднего возраста. Это связано не только с потерей мышечной массы, но и с постепенным замедлением метаболизма клеток.

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