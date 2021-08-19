Немедленно исключить: 6 продуктов, “сажающих” почки

Почки необходимы нам для выживания, ведь они выполняют несколько крайне важных функций. Этот орган контролирует объем жидкости, а также постоянно очищает кровь, прогоняя ее через себя, как через фильтр. Всего за пять минут через них проходит вся кровь, которая есть у нас в организме.

Даже самое крепкое здоровье не гарантирует того, что почки останутся здоровыми на всю жизнь. Именно поэтому важно следить за их состоянием, начиная с молодости и каждый день. Прежде всего, необходимо соблюдать водный баланс, заниматься спортом и отказаться от вредных привычек.

Но не менее важную роль в вопросе здоровья почек имеет питание. Смотрите видео, чтобы узнать, какие продукты необходимо исключить из рациона, чтобы не усугубить состояние почек.