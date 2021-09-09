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Нарколог назвал самый опасный для мужчин алкоголь

Мира Маркина
43 минуты назад

Главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн назвал самый опасный алкоголь для мужчин. Об этом сообщает РИА Новости.

Нарколог назвал самый опасный для мужчин алкоголь
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам эксперта, особенно мужскому здоровью угрожает пиво. В нем содержится фермент, схожий с женским гормоном эстрогеном.

«Пиво для мужчин очень вредно, оно гендерно очень опасно»,

— сказал Евгений Брюн в ходе пресс-конференции, приуроченной ко Всероссийскому дню трезвости.

Он отметил, что для женщин опасен любой алкоголь, так как у них немного ферментов, которые его перерабатывают.

Ранее пищевой химик рассказала, чем опасны фермерские продукты.

Здоровье,Евгений Брюн,
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