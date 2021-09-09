Нарколог назвал самый опасный для мужчин алкоголь

По словам эксперта, особенно мужскому здоровью угрожает пиво. В нем содержится фермент, схожий с женским гормоном эстрогеном.

«Пиво для мужчин очень вредно, оно гендерно очень опасно»,

Он отметил, что для женщин опасен любой алкоголь, так как у них немного ферментов, которые его перерабатывают.