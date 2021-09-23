Названы 3 продукта, которые победят головную боль

Специалисты назвали неожиданный продукт, который поможет снять головную боль. О нем рассказали эксперты программы "О самом главном" на канале "Россия 1" врач-реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

"Существует отдельный вид головной боли, который связан с повреждением периферических нервов.



Достаточно давно известно, что от таких болей плохо помогают классические обезболивающие. А вот острые специи, такие как перец, чеснок, имбирь оказывают выраженное обезболивающее действие",

— рассказал Сергей Агапкин.

"Этот вид боли как раз связан с повышением активности определенных болевых рецепторов. И возникает такое отвлечение — их активность в итоге повышается, в результате человек перестает чувствовать боль в других местах",

— подтвердил Михаил Гинзбург.

Таким образом те, кто страдает от мигренеподобных болей, могут использовать эту способность острой пищи перенаправлять внимание рецепторов на другие участки организма.

Среди других свойств острой пищи специалисты назвали восстановление мужской потенции и общее улучшение кровоснабжения.

Врачи отметили, что у продукта нет сиюминутного действия, поэтому, чтобы добиться должного эффекта, важно употреблять острые продукты в пищу регулярно.

Аджика — не единственный продукт, эффективно помогающий против мигрени и других видов головной боли. Помимо острого, против недуга хорошо работает сладкий черный чай.

Из-за растворенного в напитке сахара из заварки выделяются катехины — вещества, обладающие выраженным анальгезирующим и антимикробным действием.

Также от головной боли помогают яблоки.

Они отлично помогают, если причиной недуга служит недостаток эстрогена. Яблоки способны оперативно нормализовать его выработку.