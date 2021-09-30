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Как набор веса связан с сахарозаменителями

Мария Иглина
1 час назад

Американские исследователи показали, что содержащие сахарозаменитель сукралозу напитки могут усиливать аппетит и чувство голода у женщин и людей с ожирением. Работа ученых опубликована в JAMA Network Open.

Как набор веса связан с сахарозаменителями
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Медики и ученые так до сих пор и не пришли к общему знаменателю относительно вреда или пользы употребления продуктов с сахарозаменителями. Однако ученые решили провести эксперимент. Исследователи Университета Южной Калифорнии отобрали 74 человека, которые за три посещения после 12-часового ночного голодания выпивали 300 миллилитров напитков, подслащенных сахарозой (обычным сахаром) и сукралозой соответственно, а также воды. Среди участников эксперимента было поровну мужчин и женщин как со здоровым весом, таки с избыточным весом и с ожирением.

Через пару часов была отслежена активация областей мозга, участвующих в регуляции аппетита, с помощью функциональной магнитной томографии, также измеряли уровень глюкозы, инсулина и других метаболических гормонов в крови и оценивали количество съеденной ими еды.

По итогам удалось выяснить, что активность областей мозга, связанных с чувством голода была повышена у двух групп — женщин и людей с ожирением, пивших напитки с сукралозой. Также у всех групп людей, употреблявших сахарозаменитель наблюдалось снижение уровня гормонов насыщения. А женщины, употреблявшие напитки с сукралозой, съели гораздо больше еды, при этом такого не было отмечено среди мужчин.

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Здоровье,
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