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Онколог рассказала, как распознать рак молочной железы

Мария Каткова
2 часа назад

Заведующая отделением онкомаммологии Петербургского городского онкоцентра Елена Бит-Сава рассказала, как определить рак груди на ранних стадиях. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Онколог рассказала, как распознать рак молочной железы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперт отметила, что стоит обращать внимание даже на самые маленькие новообразования. Они более устойчивы к медикаментам и химиотерапии.

Она добавила, что всем женщинам нужно самообследоваться, и в этом нет ничего постыдного. Именно это чаще всего приводит к обнаружению опухолей.

"Не должно быть никаких деформаций, втяжений, вмятин, изменения контуров, изменения окраски в сторону покраснения, возникновения отечности, изменения формы и положения соска либо его отечности, выделений из соска"

К специалисту нужно обращаться, если женщина заметила какой-то из этих пунктов, а выделения имеют красноватый, багровый, темный или кровянистый характер.

Бит-Сава говорит, что молодые женщины также подвержены риску злокачественных новообразований. Риск развития онкологии груди может быть у тех людей, у которых родственники имеют онкологические заболевания.

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