Назван главный овощ, укрепляющий иммунитет

В сезон простуд особенно важно поддерживать иммунитет всеми имеющимися способами. Врач-диетолог Наталья Круглова в эфире радио Sputnik рассказала, какой овощ может помочь в этом нелегком деле.

По словам специалиста, такой способностью обладают помидоры, которые в своем составе содержат большое количество антиоксидантов.

Ликопин, как объяснила Наталья Круглова, — сильный и важный антиоксидант, который нейтрализует действие свободных радикалов, способных провоцировать заболевания сердечно-сосудистой системы, а также онкологические заболевания. Ликопин же помогает активировать защитные клетки иммунитета.

Кроме ликопина, в помидорах содержатся витамин С, пищевые волокна и бета-каротин, которые полезны для глаз, кожи, волос и ногтей.

Также Наталья Круглова напомнила об оптимальном способе приготовления. При тепловой обработке разрушается витамин С, а вот ликопин нагревания не боится, причем в томатной пасте его содержание даже выше, чем в свежих овощах.

Тем не менее врач-диетолог отметила, что помидоры показаны не всем. Людям, страдающим воспалительными заболеваниями ЖКТ или индивидуальной непереносимостью, стоит воздержаться от употребления этих овощей.