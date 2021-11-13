Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+10° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

Один простой способ, как снизить тягу к алкоголю

Дарья Амосова
54 минуты назад

Ученые из Университета Лафборо, Великобритания, обнаружили, что физические упражнения снижают тягу к алкоголю. Статья опубликована в медицинском журнале Addictive Behaviors.

Один простой способ, как снизить тягу к алкоголю
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Хочется выпить? Начните приседать. По крайне мере это не будет лишним, а в идеале — сократит количество мыслей об алкоголе. К таким выводам пришли ученые из графства Лестершир, Англия.

Исследователи провели эксперимент с участием 60 британских студентов, мужчин и женщин, в возрасте от 18 до 25 лет. Эксперимент состоял из трех частей. В первой участников «заставляли» больше думать об алкоголе. Для этого добровольцы рассказали о любимых алкогольных напитках, затем посмотрели ролик о приготовлении коктейлей.

Затем участников разделили на три группы. Первая выполняла простые физические упражнения пять минут — например, приседания, отжимания, прыжки. Каждое упражнение выполнялось в течение 45 секунд. Вторая группа те же пять минут раскрашивала картинки. Участники третей группы ничего не делали и ровно сидела на месте.

В конце участники заполнили серию анкет о своем настроении и тяге к алкоголю. В первой группе ученые отметили снижение тяги к спиртному. Кроме того, участники отмечали улучшение настроения и снижение тревожности.

Употребление алкоголя вызывает серьезные повреждения мозга у людей. Об этом ранее сообщала британская благотворительная организация «Общество Альцгеймера». Ученые утверждают, что каждый десятый пациент с деменцией имеет проблемы с мозгом из-за алкоголя.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители