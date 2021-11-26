Один простой способ снизить тягу к алкоголю

Ученые из Университета Лафборо, Великобритания, обнаружили, что физические упражнения снижают тягу к алкоголю. Статья опубликована в медицинском журнале Addictive Behaviors.

Хочется выпить? Начните приседать. По крайне мере это не будет лишним, а в идеале — сократит количество мыслей об алкоголе. К таким выводам пришли ученые из графства Лестершир, Англия.

Исследователи провели эксперимент с участием 60 британских студентов, мужчин и женщин, в возрасте от 18 до 25 лет. Эксперимент состоял из трех частей. В первой участников «заставляли» больше думать об алкоголе. Для этого добровольцы рассказали о любимых алкогольных напитках, затем посмотрели ролик о приготовлении коктейлей.

Затем участников разделили на три группы. Первая выполняла простые физические упражнения пять минут — например, приседания, отжимания, прыжки. Каждое упражнение выполнялось в течение 45 секунд. Вторая группа те же пять минут раскрашивала картинки. Участники третей группы ничего не делали и ровно сидела на месте.

В конце участники заполнили серию анкет о своем настроении и тяге к алкоголю. В первой группе ученые отметили снижение тяги к спиртному. Кроме того, участники отмечали улучшение настроения и снижение тревожности.