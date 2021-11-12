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Обжорство и ЗОЖ: почему еда рушит психику

Катерина Саломе
34 минуты назад

Расстройства пищевого поведения (РПП) - это заболевания, для которых характерно нездоровое пищевое поведение. В его основе находится озабоченность собственным весом и внешностью. По собранным в Америке данным с этим заболеванием сталкиваются около 30 миллионов человек. В России по количеству людей с РПП официальной статистике нет.

Наиболее распространенными формами расстройств пищевого поведения являются анорексия, булимия и компульсивное переедание. Все они встречаются как у женщин, так и мужчин. Казалось бы, справиться с РПП можно, отдав предпочтение здоровому питанию. Но, постоянно излучая состав продуктов, можно упасть в еще большую яму расстройства. Смотрите видео и узнаете, почему еда рушит психику.

Нездоровые отношения с едой приносят не меньше вреда, чем токсичные отношения с человеком. Ранее мы писали о том, как перестать заедать стресс.

Здоровье,Видео,
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