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Назван лучший напиток от похмелья

Мира Маркина
1 час назад

Китайские ученые выяснили, что лучшее лекарство от похмелья — это газировка с лимонным соком. Об этом сообщает MedikForum.

Назван лучший напиток от похмелья
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам ученых из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу, человек страдает похмельем не только из-за злоупотребления спиртными напитками, но и из-за их медленного усвоения организмом.

В результате исследований оказалось, что напиток снижает концентрацию ацетальдегида, который возрастает в организме после употребления алкоголя. Газированная вода в сочетании с лимонным соком активизирует фермент, ускоряющий усвоение, расщепление и выведение побочных продуктов спирта из организма.

А чтобы не было похмелья, лучше не злоупотреблять алкоголем. Ученые из Великобритании назвали один простой способ снизить тягу к спиртному. Исследователи провели эксперимент среди мужчин и женщин в возрасте от 18 до 25 лет и выяснили, что людям меньше хочется выпивать после физических упражнений.

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