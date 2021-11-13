Назван лучший напиток от похмелья

Китайские ученые выяснили, что лучшее лекарство от похмелья — это газировка с лимонным соком. Об этом сообщает MedikForum.

По словам ученых из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу, человек страдает похмельем не только из-за злоупотребления спиртными напитками, но и из-за их медленного усвоения организмом.

В результате исследований оказалось, что напиток снижает концентрацию ацетальдегида, который возрастает в организме после употребления алкоголя. Газированная вода в сочетании с лимонным соком активизирует фермент, ускоряющий усвоение, расщепление и выведение побочных продуктов спирта из организма.