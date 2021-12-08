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34 минуты назад

Биохимик объяснила, почему нельзя пить кипяченую воду

Эксперт-биохимик Мария Кулешова рассказала, почему не стоит пить кипяченую воду. Об этом сообщает Nation News.

Биохимик объяснила, почему нельзя пить кипяченую воду
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам специалиста, качественная питьевая вода очень важна для здоровья человека. На 80 процентов из нее состоят мышцы, а всего 500 миллилитров воды ускоряют метаболизм на 24–30 процентов.

"Все врачи и биохимики рекомендуют выпивать в среднем около двух литров чистой воды, без учета других напитков. Полезной считается та вода, которая насыщает организм человека микроэлементами — магнием и цинком, — заявила Мария Кулешова.

При кипячении воды из нее исчезают не только вредные, но и полезные вещества, в то время как сырая вода содержит много микроэлементов в виде солей. Они способствуют регенерации клеток и предупреждают образование в организме свободных радикалов. При этом на воде негативно сказываются устаревшие водопроводные трубы. Они портят ее железом. Чтобы получить качественную воду, необходимо пропускать ее через специальные системы очистки.

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