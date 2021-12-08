Биохимик объяснила, почему нельзя пить кипяченую воду

Эксперт-биохимик Мария Кулешова рассказала, почему не стоит пить кипяченую воду. Об этом сообщает Nation News.
По словам специалиста, качественная питьевая вода очень важна для здоровья человека. На 80 процентов из нее состоят мышцы, а всего 500 миллилитров воды ускоряют метаболизм на 24–30 процентов.
"Все врачи и биохимики рекомендуют выпивать в среднем около двух литров чистой воды, без учета других напитков. Полезной считается та вода, которая насыщает организм человека микроэлементами — магнием и цинком, — заявила Мария Кулешова.
При кипячении воды из нее исчезают не только вредные, но и полезные вещества, в то время как сырая вода содержит много микроэлементов в виде солей. Они способствуют регенерации клеток и предупреждают образование в организме свободных радикалов. При этом на воде негативно сказываются устаревшие водопроводные трубы. Они портят ее железом. Чтобы получить качественную воду, необходимо пропускать ее через специальные системы очистки.