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2 часа назад

Развенчаны мифы о снижении вреда алкоголя при застольях

Главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн развенчал мифы снижении вреда алкоголя во время застолий. Об этом сообщает РИА Новости.

Развенчаны мифы о снижении вреда алкоголя при застольях
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По мнению врача, не стоит «увеличивать градус» после бокала шампанского. Способ «выпить рюмку за полчаса до Нового года» также не принесет ожидаемого эффекта. Алкоголь быстро активирует ферментативную систему, но количество ферментов ограничено. Алкоголь быстро начинает превращаться в ацетальдегид.

«Не советую "увеличивать градус" после бокала шампанского. Начинать праздник с шампанского, а затем наслаивать крепкие напитки — способ достаточно смертельный, как и чередование», — подчеркнул Брюн.

Употребленное за час до праздника масло дает кратковременный эффект, поскольку спиртное не всасывается. Это будет происходить, пока масло находится на слизистой, но потом весь накопившийся алкоголь ударит, «как кувалдой по голове».

Нарколог порекомендовал в качестве закуски картофельное пюре, так как картошка — это абсорбент, который замедлит и скорость всасывания алкоголя в кровь.

До этого "Рамблер" развенчивал другие мифы про алкоголь и похмелье.

Здоровье,Евгений Брюн,
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