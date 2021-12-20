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29 минут назад

Нарколог назвал отличия между пьянством и алкоголизмом

Нарколог Олег Стеценко рассказал, чем пьянство отличается от алкоголизма. Медик дал интервью "Пятому каналу".

Нарколог назвал отличия между пьянством и алкоголизмом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, люди, которые считают, что можно выпивать только по праздникам или в конце рабочей недели для расслабления, сильно ошибаются.

Как объяснил врач, существует эпизодическое пьянство, когда происходят редкие случаи захмеления, и систематическое. Во втором случае человек выпивает от двух-трех раз в месяц до двух-четырех в неделю. При этом явного опьянения нет. Редкие случаи пьянства могут перерасти в систематические, а затем перерасти в алкоголизм.

По мнению нарколога, главное отличие в том, что пьянство — это вредная привычка, от которой можно избавиться, а алкоголизм имеет хронический характер и приводит к разрушению личности.

Кроме того, алкоголик пьет даже тогда, когда может этого не делать, а пьяница способен выбрать: пить или не пить.

Ранее нарколог развенчал мифы снижении вреда алкоголя во время застолий.

Здоровье,ТРК "Петербург-Пятый канал",
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