Нарколог назвал отличия между пьянством и алкоголизмом

Нарколог Олег Стеценко рассказал, чем пьянство отличается от алкоголизма. Медик дал интервью "Пятому каналу".

По его словам, люди, которые считают, что можно выпивать только по праздникам или в конце рабочей недели для расслабления, сильно ошибаются.

Как объяснил врач, существует эпизодическое пьянство, когда происходят редкие случаи захмеления, и систематическое. Во втором случае человек выпивает от двух-трех раз в месяц до двух-четырех в неделю. При этом явного опьянения нет. Редкие случаи пьянства могут перерасти в систематические, а затем перерасти в алкоголизм.

По мнению нарколога, главное отличие в том, что пьянство — это вредная привычка, от которой можно избавиться, а алкоголизм имеет хронический характер и приводит к разрушению личности.