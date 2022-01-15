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2 часа назад

Белый хлеб признали опасным для мозга

В состав белого хлеба могут входить ингредиенты, способные оказывать влияние на мозг человека. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, слова которой передает "Москва 24".

Белый хлеб признали опасным для мозга
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам специалиста, белый хлеб может быть опасным для человеческого мозга и провоцировать развитие деменции из-за содержащихся в нем трансжиров. Елена Соломатина призывает внимательно читать состав, указанный на упаковке, и рекомендует выбирать тот продукт, в который не входит маргарин.

Кроме маргарина, в белом хлебе может содержаться сахар, который влияет на уровень глюкозы в крови.

"Это когда сахара в крови много и он там будет плавать, а инсулин уже не может его протащить в клетки. В этом случае этот сахар начинает буквально разъедать стенки сосудов", — пояснила Соломатина.

Также диетолог напомнила, что на фоне высокого уровня холестерина на стенках сосудов могут образовываться атеросклеротические бляшки, препятствующие нормальной циркуляции крови. Это в свою очередь может стать причиной высокого давления. Из-за повреждения кровеносных сосудов нарушается циркуляция крови, а в результате мозг перестает получать достаточное количество кислорода, так что его клетки могут начать отмирать.

По мнению Елены Соломатиной, лучше выбрать хлеб, приготовленный из цельнозерновой муки, в которой содержится больше полезной клетчатки.

Ранее диетолог раскрыла секрет, как выбрать полезные пельмени.

Здоровье,Елена Соломатина,Москва24,
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