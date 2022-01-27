Эндокринолог рассказал, когда женщина становится бабушкой

Врач-эндокринолог рассказал, как в организме женщин происходит процесс старения. По словам врача, бабушкой можно считать женщину после 50-55 лет, так как процесс старения начинается после наступления менопаузы. В этот момент перестают вырабатываться определенные гормоны, замедляются процессы регенерации клеток, поэтому старение начинает происходить быстрее.
Также гормоны влияют на некоторые заболевания, например гипертония и остеопороз. Однако, по словам врача, эти заболевания можно лечить вне зависимости от уровня гормонов.
Ранее сообщалось, что врач рассказала, что будет, если есть грейпфрут каждый день.