Врач назвал самый опасный алкоголь

Врач-терапевт и кардиолог Рустем Османов рассказал, какие алкогольные напитки считаются самыми опасными для здоровья. Об этом сообщает агентство "Прайм".
По словам медика, одним из наиболее вредных алкогольных напитков является коньяк из-за высокой калорийности. Также не стоит злоупотреблять различными коктейлями и игристыми винами. В них содержится большое количество сахара. Кроме того, врач рассказал об опасности пива. Этот напиток дает сильную нагрузку на почки.
Меньше всего вреда, по мнению Рустама Османова, приносит вино. Однако его тоже не стоит употреблять в большом количестве.