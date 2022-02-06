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2 часа назад

Врач назвал самый опасный алкоголь

Врач-терапевт и кардиолог Рустем Османов рассказал, какие алкогольные напитки считаются самыми опасными для здоровья. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Врач назвал самый опасный алкоголь
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам медика, одним из наиболее вредных алкогольных напитков является коньяк из-за высокой калорийности. Также не стоит злоупотреблять различными коктейлями и игристыми винами. В них содержится большое количество сахара. Кроме того, врач рассказал об опасности пива. Этот напиток дает сильную нагрузку на почки.

Меньше всего вреда, по мнению Рустама Османова, приносит вино. Однако его тоже не стоит употреблять в большом количестве.

Ранее диетолог раскрыла опасность консервов.

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