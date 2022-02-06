Врач назвал самый опасный алкоголь

Врач-терапевт и кардиолог Рустем Османов рассказал, какие алкогольные напитки считаются самыми опасными для здоровья. Об этом сообщает агентство "Прайм".

По словам медика, одним из наиболее вредных алкогольных напитков является коньяк из-за высокой калорийности. Также не стоит злоупотреблять различными коктейлями и игристыми винами. В них содержится большое количество сахара. Кроме того, врач рассказал об опасности пива. Этот напиток дает сильную нагрузку на почки.