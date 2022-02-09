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50 минут назад

Врач предупредила об агрессивном выпадении волос после ковида

Мира Маркина

Татьяна Сновская, врач-трихолог и косметолог, допустила возможность агрессивного выпадения волос после перенесенного COVID-19. О ней эксперт рассказала «Мосленте».

Врач предупредила об агрессивной алопеции после ковида
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Выпадение обычно начинается через два-три месяца после перенесенного COVID-19. Максимальный волосопад наблюдается в первый месяц, далее следует «постковидный хвост» длительностью от трех до шести месяцев», — отметила трихолог.

Эксперт также объяснила разницу между обычным выпадением волос и агрессивным. В случае последнего переболевшие новой коронавирусной инфекцией сталкиваются с выпадением до 50% волосяного покрова. Этот неприятный процесс может сопровождаться зудом и перхотью.

Ранее мы рассказывали о том, зачем индийские женщины заплетают волосы перед сном.

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