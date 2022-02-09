Раскрыт способ перестать есть на ночь

Диетолог Маргарита Куц рассказала о том, какие привычки помогут избавиться от желания наесться перед сном. Ее слова приводит «Царьград».

По мнению эксперта, правило «не есть после шести» больше не актуально. Последний полноценный прием пищи может состояться и за три часа до сна. В противном случае вы либо останетесь голодны, либо ляжете спать с полным желудком, что отразится на качестве ночного отдыха.

Разнообразьте ужин большой порцией белковых (мясо, птица, рыба) и овощных блюд. Диетолог также советует избавиться от полуфабрикатов и жирной пищи, так как эта еда, по мнению Маргариты Куц, «нездоровая».

Еще один пункт – обязательно почистите зубы после ужина. Кроме очевидной пользы у этого шага есть и скрытая. Скорее всего, вам не захочется повторять процедуру, и вы не будете есть перед сном.

Также диетолог советует научиться справляться со скукой без пробежек к холодильнику. Заняться чем-то, что вам интересно и помогает отвлечься от мыслей о еде: например, рисованием, просмотром фильма, вязанием.