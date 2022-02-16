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1 час назад

Перечислены пять ситуаций, когда пить воду нежелательно

Мира Маркина

Врач-нефролог Вадим Цветков рассказал «Царьграду», в каких случаях большое количество жидкости скорее навредит, чем поддержит организм.

Перечислены пять ситуаций, когда пить воду нежелательно
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В первую очередь эксперт рекомендовал обратить внимание на цвет мочи. Если она имеет светло-желтый оттенок и ее можно охарактеризовать как прозрачную, то это свидетельствует о достаточном поступлении жидкости в организм. То есть пить воду в больших объемах не требуется.

Если вы только что выпили много жидкости, то добавлять еще и воду не нужно. Как и при обезвоживании, избыток влаги в клетках приведет к дисбалансу электролитов.

Нефролог не советует запивать еду и пить жидкость сразу после приема пищи, так как это часто приводит к метеоризму и ощущению тяжести в желудке.

Вадим Цветков отметил, что напитки, богатые добавленным сахаром и красителями, употреблять вовсе не стоит.

Есть важные новости и для любителей спорта. Во время интенсивных тренировок, считает эксперт, не стоит пить много воды. Поскольку организм теряет важные соли и микроэлементы, следует обратить внимание на специальные напитки для спортсменов, восполняющие их. Вода в этом случае не помощник.

Иногда и привычные блюда могут добавить проблем со здоровьем. Ранее мы писали о том, почему макароны с мясом — не самое лучшее сочетание.

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