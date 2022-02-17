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1 час назад

Развеян главный миф о борьбе с жиром на животе

Стелла Шмель

Опровергнуто главное заблуждение в борьбе с жиром на животе. Многие уверены, что если выполнять упражнения на пресс, то живот всегда будет в прекрасной форме. Это не так.

Развеян главный миф о борьбе с жиром на животе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Упражнения на пресс не помогут избавиться от жира на животе, заявила врач-диетолог Елена Соломатина. Ее слова приводит "Москва 24".

"Пресс качать всегда хорошо, но дело в том, что жир-то никуда от этого не денется. Будет пресс и жир".

Специалист рекомендует скорректировать питание и включить в расписание физнагрузки, а также сходить на прием к диетологу.

"То есть возможно, что это так называемый метаболический синдром, либо инсулинорезистентность. Важно, у кого наблюдается жир на животе: у мужчины или у женщины".

Также Соломатина дала несколько советов по питанию:

"Убираем простые углеводы, трансжиры, фастфуд, жареное, напитки с фруктозой. Начинаем нормально готовить еду на пару либо запекаем с небольшим количеством масла. Ограничиваем калорийность. Белки (мясо, курица, рыба) оставляем".

Начать вести спортивный образ жизни можно, освоив 5 простых упражнений с бутылкой для красивого тела. Их можно выполнять дома.

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