Развеян главный миф о борьбе с жиром на животе

Опровергнуто главное заблуждение в борьбе с жиром на животе. Многие уверены, что если выполнять упражнения на пресс, то живот всегда будет в прекрасной форме. Это не так.

Упражнения на пресс не помогут избавиться от жира на животе, заявила врач-диетолог Елена Соломатина. Ее слова приводит "Москва 24".

"Пресс качать всегда хорошо, но дело в том, что жир-то никуда от этого не денется. Будет пресс и жир".

Специалист рекомендует скорректировать питание и включить в расписание физнагрузки, а также сходить на прием к диетологу.

"То есть возможно, что это так называемый метаболический синдром, либо инсулинорезистентность. Важно, у кого наблюдается жир на животе: у мужчины или у женщины".

Также Соломатина дала несколько советов по питанию:

"Убираем простые углеводы, трансжиры, фастфуд, жареное, напитки с фруктозой. Начинаем нормально готовить еду на пару либо запекаем с небольшим количеством масла. Ограничиваем калорийность. Белки (мясо, курица, рыба) оставляем".