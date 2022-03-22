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2 часа назад

Развеян главный миф о водопроводной воде

Мира Маркина

Бытует мнение, что не стоит пить воду из-под крана без дополнительного очищения. Этот популярный миф прокомментировал генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды, кандидат технических наук Юрий Гончар. Слова эксперта приводит издание Ura.ru.

Развеян главный миф о водопроводной воде
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По мнению Гончара, водопроводная вода не отличается от бутилированной, поэтому безопасна и пригодна для питья.

«Проверены десятки тысяч образцов. В каждом доме Москвы по одному из контрактов мы проверяем воду ежемесячно. Максимум, что может быть — это кратковременно превышение железа после отключения. В Питере вода еще лучше, она мягче, накипи не оставляет. Если все-таки что-то смущает, можно использовать фильтр, даже кувшинного типа», — рассказал Юрий Гончар.

По словам эксперта, вода в столице и в Санкт-Петербурге лучше, чем в Париже, Токио и Сингапуре. При этом Гончар допустил, что на юге России могут быть проблемы с чистотой воды. Чтобы сделать воду пригодной для питья, ее нужно однократного прокипятить. Этот шаг уничтожит вредные микроорганизмы.

Эксперт также рассказал, что около 80% всей бутилированной воды на самом деле производят на основе водопроводной. Вода из природного источника имеет особую пометку на этикетке.

«Если указано на бутылке, что вода питьевая или артезианская, то она, скорее всего, доочищенная из водопровода. Если написано, что из природного источника, то это скважина или родник», — предупредил Юрий Николаевич.

Ранее мы рассказывали о том, в каких ситуациях пить воду нежелательно.

Здоровье,Юрий Гончар,
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