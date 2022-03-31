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3 часа назад

Врач перечислила нужные для оздоровления печени продукты

Катерина Саломе

Гастроэнтеролог, гепатолог Ирина Учурова рассказала, употребление каких продуктов помогает в оздоровлении печени. По словам специалиста, важнейшим критерием считается наличие в еде антиоксидантов, пектина или омега-3 жирных кислот. Об этом сообщает «Доктор Питер».

Перечислены нужные для оздоровления печени продукты
Фото: unsplash.comunsplash.com

Если у человека есть вредные привычки, может нарушиться процесс регенерации тканей печени, утверждает врач. По словам гепатолога, следить за здоровьем органа важно, так как он отвечает за очищение организма от токсичных компонентов и выработку холестерина и желчи.

Эксперт рекомендует добавить в рацион зелень, богатую антиоксидантами, а также продукты с пектином и с высоким уровнем клетчатки. Не стоит также игнорировать растительные масла. Врач подчеркнула, что они дают желчегонный эффект.

Ранее мы сообщали о том, что названы опасные продукты при гастрите.

Здоровье,
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