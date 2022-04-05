Врач развеяла три популярных мифа о кофе

Врач-невролог, кандидат медицинских наук Наталия Гурарий развеяла три самых распространенных мифа о кофе. Об этом пишет издание 74.RU.

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Кофе помогает протрезветь

Как рассказала медик, кофе только ухудшает ситуацию при алкогольном опьянении и усиливает отравление организма. По словам врача, кофеи и этиловый спирт - это яды, требующие детоксикации. Чашка эспрессо сделает опьянение более выраженным.

Кофе бодрит

Еще одно популярное утверждение - это то, что кофе бодрит. Однако Наталия Гурарий заявила, что это правда лишь отчасти. В напитке содержатся кофеин и теобромин. Это природные алкалоиды, оказывающие на нервную систему прямо противоположное действие. Кофеин действительно помогает взбодриться, но только на короткий промежуток времени. Через 30 минут теобромин оказывает расслабляющий эффект, и человек может захотеть спать.

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