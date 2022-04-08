Врач предупредил об опасности механической чистки при акне

Врач-дерматолог Александр Быков заявил, что прибегать к косметической процедуре чистки лица при акне крайне нежелательно. Медик объяснил, что повреждение кожи усугубит состояние и вызовет еще большее распространение акне. Об этом он рассказал в своем микроблоге во "ВКонтакте".

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По словам эксперта акне никак не связано с паразитами или загрязнением поверхности кожи, его можно считать отдельным заболеванием сальных желез. А избавиться от прыщей с помощью чистки лица невозможно:

"Кожа лица — зона нежная, и подобная травматизация морфологических элементов лишь усугубит течение уже имеющегося акне, а как популярный вариант — оставит за собой атрофические рубцы".

Быков также отметил, что комбинированная чистка на основе кислот менее травматична, однако и ее не стоит использовать при лечении акне.