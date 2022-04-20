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3 часа назад

Врачи пять лет принимали 12-килограммовую кисту за ожирение

Мира Маркина

В январе 2022 года врачи обнаружили у 38-летней британки 116-сантиметровую кисту. Вес кисты составлял 12,7 кг. Все это время доктора утверждали, что пациентка просто страдает ожирением. О случае сообщает портал The Sun.

Врачи пять лет принимали 12-килограммовую кисту за ожирение
Фото: unsplash.comunsplash.com

Сара Макиннес из Килберни, Шотландия, неоднократно жаловалась врачам на рост живота. Доктора считали, что женщина просто страдает ожирением и набирает вес.

Несмотря на попытки соблюдать диету и правильно питаться, живот продолжал расти.

«Это сводило меня с ума: я мало ела и сидела на диетах, пытаясь сбросить лишний вес, но ничего не менялось», — жаловалась Маккинес.

Наконец, женщину отправили на сканирование органов малого таза. Один из врачей предположил, что причина роста живота — огромная киста. Опухоль росла в течение пяти лет.

В марте Саре сделали операцию: врачи обнаружили эндометриоз. Опухоль росла в течение пяти лет. Сара также регулярно жаловалась на болезненные месячные в течение 20 лет, однако врачи также утверждали, что это особенность ее организма.

«К сожалению, мы регулярно слышим истории от людей с этим заболеванием, которым изначально говорят, что сильная тазовая боль и болезненные месячные — это нормально», — прокомментировала ситуацию сотрудник организации Endometriosis UK.

Ранее диетолог раскрыла самый опасный способ похудения.

Здоровье,
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