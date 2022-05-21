Психолог рассказал, как больше работать и не уставать

Психолог Павел Жавнеров в интервью для «Ленты.ру» рассказал, что быстрая утомляемость связана с повышенным уровнем стресса, а также дефицитом спорта и сна. Специалист также назвал способ больше работать и не уставать.
Жавнеров пояснил, что человек утомляется из-за выматывающего количества негативных эмоций и отсутствия позитивных. К формированию усталости подключаются и внутренние процессы, отмечает психолог.
«Когда человек боится, у него происходит выброс адреналина. У него запускается большое количество процессов в организме, а это требует больших энергоресурсов. Потребность организма в энергии возрастает, но мы при этом питаемся по-прежнему, занимаемся тем же самым.
Получается, что мы тратим гораздо больше энергии просто потому, что постоянно испытываем негативные эмоции», — объясняет Жавнеров.
Психолог также объяснил, что утомляемость связана с дефицитом спорта и сна. Чем дольше человек в таком состоянии, тем хуже чувствует себя.
«Если я хочу быть бодрым, мощным, энергичным, мне необходимо вести абсолютно здоровый образ жизни: правильное питание, ежедневные тренировки, баланс сна и отдыха, свежий воздух, витамины, фрукты, овощи», — пояснил психолог.
Жавнеров объясняет, что сами по себе негативные эмоции не влияют на жизнь, если они не ведут к деструктивному образу жизни.
Психолог объяснил, что способ больше работать и не уставать — соблюдать баланс отдыха и работы, сна и бодрствования.
«Очень часто люди хотят сделать спринт: сейчас я буду максимально прилагать усилия, работать на износ, но при этом все успею. А другие думают более рационально. Они говорят: я буду двигаться вперед с отдыхом, чтобы не остановиться потом», — заключил психолог.