Психолог рассказал, как больше работать и не уставать

Психолог Павел Жавнеров в интервью для «Ленты.ру» рассказал, что быстрая утомляемость связана с повышенным уровнем стресса, а также дефицитом спорта и сна. Специалист также назвал способ больше работать и не уставать.

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Жавнеров пояснил, что человек утомляется из-за выматывающего количества негативных эмоций и отсутствия позитивных. К формированию усталости подключаются и внутренние процессы, отмечает психолог.

«Когда человек боится, у него происходит выброс адреналина. У него запускается большое количество процессов в организме, а это требует больших энергоресурсов. Потребность организма в энергии возрастает, но мы при этом питаемся по-прежнему, занимаемся тем же самым.

Получается, что мы тратим гораздо больше энергии просто потому, что постоянно испытываем негативные эмоции», — объясняет Жавнеров.

Психолог также объяснил, что утомляемость связана с дефицитом спорта и сна. Чем дольше человек в таком состоянии, тем хуже чувствует себя.

«Если я хочу быть бодрым, мощным, энергичным, мне необходимо вести абсолютно здоровый образ жизни: правильное питание, ежедневные тренировки, баланс сна и отдыха, свежий воздух, витамины, фрукты, овощи», — пояснил психолог.

Жавнеров объясняет, что сами по себе негативные эмоции не влияют на жизнь, если они не ведут к деструктивному образу жизни.

Психолог объяснил, что способ больше работать и не уставать — соблюдать баланс отдыха и работы, сна и бодрствования.