В центральную Россию пришло долгожданное лето. Жители городов всей душой тянутся к солнцу и уже спешат принять первые солнечные ванны и скупаться в прохладной воде. Однако далеко не во всех водоемах безопасно, а у большинства прудов и озер останутся запрещающие таблички.
Смотрите видео о том, какие болезни можно подхватить, купаясь в водоемах. Об этом в интервью Мир24 рассказывает врач-дерматовенеролог, главный врач медицинской клиники Татьяна Баллирано.
«В стоячей воде всегда больше шансов заразиться. Хорошо, если это будет проточная вода, река, горные небольшие реки или крупные водоемы. Также нужно смотреть, чтобы не была заболочена береговая линия, не было подводных растений, водорослей, потому что там обитают паразиты, бактерии и вирусы», — объясняет экспперт.
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