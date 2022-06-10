«В стоячей воде всегда больше шансов заразиться. Хорошо, если это будет проточная вода, река, горные небольшие реки или крупные водоемы. Также нужно смотреть, чтобы не была заболочена береговая линия, не было подводных растений, водорослей, потому что там обитают паразиты, бактерии и вирусы», — объясняет экспперт.