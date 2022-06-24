Врач рассказала, как питаться при подагре

Некоторые продукты могут негативно отражаться на самочувствии пациентов с подагрой, отметила эндокринолог Зухра Павлова. Врач посвятила публикацию в своем Telegram-канале принципам питания при этом заболевании.

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Эксперт объяснила, что подагра – это следствие переизбытка мочевой кислоты в организме. Она образуется из пуринов, содержащихся практически в любой пище в разной концентрации. Например, в красном мясе, субпродуктах, шоколаде, бобовых, чае, кофе, алкоголе и соках их слишком много. Эти продукты людям с подагрой лучше исключить из рациона.

Повышают риск заболеть подагрой некоторые фоновые заболевания (ишемическая болезнь сердца) и постоянный прием мочегонных препаратов.

«Я знаю этих прекрасных девушек, которые пьют мочегонные, чтобы увидеть желанные цифры на весах. Зачем вам эти мнимые достижения, ведь в реальности вы не худеете, а только подрываете здоровье?» — подчеркнула врач.

Если вам лечащий врач склоняется к тому, чтобы поставить вам диагноз подагра, можно попробовать скорректировать ситуацию с помощью изменений в рационе. Так Зухра Павлова рекомендовала есть больше кисломолочных продуктов, овощей (кроме щавеля и бобовых), яиц, постного мяса птицы, макарон. Нарушать питьевой режим не стоит, поскольку мочевая кислота выводится через почки и ЖКТ.

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