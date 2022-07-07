Названы главные ошибки при похудении

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала о главных ошибках людей, которые пытаются похудеть. Подробностями эксперт поделилась в своем Telegram-канале.

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Так, по словам медика, фигуре могут навредить апельсиновый и другой натуральный сок:

"Если вы начнете завтрак с этого напитка, то получите передоз фруктозы. Это сахар, который через короткое время вызывает приступ голода и способствует накоплению жира".

Кроме этого, Павлова отметила, что многие худеющие увлекаются жирными продуктами, употребляя, например, много орехов. На завтрак же допустимо съедать всего два-три ореха.

"Или, допустим, жареный бекон на завтрак. Я вообще не понимаю, как это блюдо может быть в меню современного человека. Ведь это просто бомба по содержанию конечных продуктов гликирования",

— добавила эксперт.

Эндокринолог также заявила, что злую шутку с худеющими нередко играет несбалансированное меню, когда люди едят только творог или пьют кефир. По ее словам, организм должен в один прием получать и белки, и жиры, и углеводы.