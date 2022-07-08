Врач объяснила, можно ли стирать носки и белье вместе

Врач-педиатр Анна Левадная рассказала, что патогенная микрофлора не водится на полу, не живет в носках и не может заразить человека при стирке одежды. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Фото: unsplash unsplash

Мнение о том, что носки нельзя стирать вместе с нижним бельем, ошибочно. Если мы говорим о членах одной семьи и у них нет грибка, можно не переживать. Патогенная микрофлора погибает при температуре воды 60 градусов.

«Нет риска в том, чтобы стирать вместе носки или трусы. Микробы не попадут с носков на трусы. А если и попадут, то в этом нет ничего страшного, если дома все здоровы. Обычная стирка стандартным моющим средством будет очень эффективной для снижения риска передачи любой инфекции», — объяснила врач.

Регулярное мытье рук — более надежный способ для предотвращения большинства заболеваний, чем стирка одежды.