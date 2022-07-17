Гастроэнтеролог развеял популярный миф о жвачке

По словам специалиста, этот продукт не может прилипнуть к стенкам кишечника — это значит, что он выйдет естественным путем, если его случайно проглотить. Тем не менее эксперт не рекомендует этого делать, так как жевательная резинка представляет собой инертное вещество, своеобразную матрицу, в которую включены различные компоненты и наполнители.