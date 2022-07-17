Гастроэнтеролог развеял популярный миф о жвачке

Врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов рассказал, что будет, если проглотить жвачку. Его слова приводит радио Sputnik.
По словам специалиста, этот продукт не может прилипнуть к стенкам кишечника — это значит, что он выйдет естественным путем, если его случайно проглотить. Тем не менее эксперт не рекомендует этого делать, так как жевательная резинка представляет собой инертное вещество, своеобразную матрицу, в которую включены различные компоненты и наполнители.
«При пережевывании остается только матрица, которая ни с чем не взаимодействует и абсолютно спокойно проходит через желудочно-кишечный тракт транзитом, ни к чему не прилипает и нигде не задерживается. В итоге жевательная резинка выходит естественным путем»,
— подчеркнул Вялов, добавив, что не стоит злоупотреблять жвачкой.
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