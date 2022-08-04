Врач рассказала, какие перекусы не навредят здоровью

Между основными приемами пищи важно делать перекусы, чтобы не переедать впоследствии. Однако не все продукты одинаково полезны для этой цели. Какой перекус будет и вкусным, и полезным, URA.RU рассказала диетолог Нурия Дианова.

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Если у вас есть возможность воспользоваться на работе холодильником, обязательно берите с собой для перекуса нежирный творог или сыр, отмечает диетолог.

“Норма для женщин от 50 до 70 грамм, то есть, подойдут небольшие пачки. Мужчинам можно смело 100-130 грамм. Кусочки сыра. Женщинам желательно 20-30 грамм, а мужчинам — до 50 грамм”, – пояснила врач.

К этим продуктам Нурия Дианова рекомендовала добавить небольшое количество орехов и клетчатки (например, в виде овощей или фруктов). Врач предостерегла от выбора арахиса в качестве перекуса, потому что он может спровоцировать появление боли в желудке.

Лучший напиток во время перекуса – обычный чай, считает эксперт. Однако его потреблять также стоит в разумных количествах.