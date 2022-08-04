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2 часа назад

Врач рассказала, какие перекусы на работе не навредят здоровью

Мира Маркина

Между основными приемами пищи важно делать перекусы, чтобы не переедать впоследствии. Однако не все продукты одинаково полезны для этой цели. Какой перекус будет и вкусным, и полезным, URA.RU рассказала диетолог Нурия Дианова.

Врач рассказала, какие перекусы не навредят здоровью
Фото: unsplash.comunsplash.com

Если у вас есть возможность воспользоваться на работе холодильником, обязательно берите с собой для перекуса нежирный творог или сыр, отмечает диетолог.

“Норма для женщин от 50 до 70 грамм, то есть, подойдут небольшие пачки. Мужчинам можно смело 100-130 грамм. Кусочки сыра. Женщинам желательно 20-30 грамм, а мужчинам — до 50 грамм”, – пояснила врач.

К этим продуктам Нурия Дианова рекомендовала добавить небольшое количество орехов и клетчатки (например, в виде овощей или фруктов). Врач предостерегла от выбора арахиса в качестве перекуса, потому что он может спровоцировать появление боли в желудке.

Лучший напиток во время перекуса – обычный чай, считает эксперт. Однако его потреблять также стоит в разумных количествах.

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