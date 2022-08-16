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1 час назад

Врач рассказала, какие болезни можно спутать с беременностью

Мира Маркина

Женщины часто связывают задержку менструации и тошноту по утрам с наступившей беременностью. Однако эти симптомы могут сигнализировать о заболеваниях. Каких именно – “Вечерней Москве” рассказала гинеколог-эндокринолог Ирина Филиппова.

Врач рассказала, какие болезни можно спутать с беременностью
Фото: unsplash.comunsplash.com

Если критические дни не наступают вовремя, это может быть связано с возникновением дисбаланса гормонов, поликистозом яичников или воспалением половых органов. Нарушение цикла также является частым следствием онкологических заболеваний.

Часто с наступлением беременности ассоциируют эпизоды утренней тошноты. Однако не стоит спешить с выводами, предупреждает эксперт. “Токсикоз” может появиться как из-за эндокринологических проблем, так из-за нарушений в работе ЖКТ или даже артериальной гипертензии.

Если ваш живот или грудь увеличились в объеме, это может быть асцит или мастопатия, отметила гинеколог. Чувствительность молочных желез, их набухание и потемнение ареолов вокруг сосков часто появляются при приеме гормональных контрацептивов накануне менструации.

Положительный результат домашнего теста на беременность не исключает ни ее наступление, ни появление иных проблем со здоровьем, например, с гормональным фоном. Поэтому врач Филиппова рекомендовала сдать анализы (кровь и мочу) при прерывании приема гормоносодержащих препаратов. Только в таком случае доктор сможет определить, наступила беременность или пациентке требуется дальнейшее обследование.

Ранее мы рассказывали, какими неприятностями для здоровья может закончиться попытка высушить на себе мокрый купальник.

Здоровье,Ирина Филиппова,
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