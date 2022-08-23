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1 час назад

Мясников предостерег россиян от покупки воды в бутылках

Мира Маркина

Вредоносные микробы и токсичные вещества попадают в организм чаще именно с водой. Такое заявление сделал в эфире телеканала “Россия 1” Александр Мясников, врач и телеведущий.

Автор телепрограммы о здоровье предостерег зрителей от покупки негазированной бутилированной воды за границей. По словам Мясникова, в бутылки наливается вода “из лужи”. В крайнем случае врач рекомендовал приобретать газированные напитки, поскольку они точно проходят обработку.

Если вы все-таки купили воду без газа, то ее следует прокипятить, отмечает врач. Когда такой возможности нет – в бутылку можно добавить каплю йода или таблетку для обеззараживания.

Ранее “Рамблер” рассказывал, почему нельзя пить воду из-под крана.

Здоровье,Видео,Александр Мясников,
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