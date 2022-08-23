Мясников предостерег россиян от покупки воды в бутылках

Вредоносные микробы и токсичные вещества попадают в организм чаще именно с водой. Такое заявление сделал в эфире телеканала “Россия 1” Александр Мясников, врач и телеведущий.

Автор телепрограммы о здоровье предостерег зрителей от покупки негазированной бутилированной воды за границей. По словам Мясникова, в бутылки наливается вода “из лужи”. В крайнем случае врач рекомендовал приобретать газированные напитки, поскольку они точно проходят обработку.