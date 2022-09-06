Диетолог рассказал, как спастись от перееданий на ночь

«Обычно люди обедают на работе в интервале с 13.00 до 15.00. Рабочий день у большинства до 18.00-19.00. Путь домой занимает один-два часа, далее время для приготовления ужина. За стол обычно садятся не раньше 20.00-21.00. То есть мы имеем временной разрыв 7-8 часов»,