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1 час назад

Диетолог рассказал, как спастись от перееданий на ночь

Катерина Саломе

Эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев раскрыл способ избавиться от перееданий на ночь. Как оказалось, весь секрет в полднике. Слова врача приводит Ura.ru.

Диетолог рассказал, как спастись от перееданий на ночь
Фото: pixabay.compixabay.com

По словам специалиста, лишь у малой части работающих людей получается полноценно обедать. Правильный завтрак для многих тоже непозволительная роскошь, уточнила эксперт.

«Обычно люди обедают на работе в интервале с 13.00 до 15.00. Рабочий день у большинства до 18.00-19.00. Путь домой занимает один-два часа, далее время для приготовления ужина. За стол обычно садятся не раньше 20.00-21.00. То есть мы имеем временной разрыв 7-8 часов»,

— объяснил врач.

Как отметил Калинчев, полдник помогает человеку компенсировать нехватку калорий из-за неполноценных приемов пищи и тем самым не испытывать голод. Доктор рекомендует отдать предпочтение кисломолочным продуктам, булкам или бутербродам с мясом, рыбой, сыром вместе с овощами.

Ранее мы писали о том, что названо самое опасное сочетание алкоголя с едой.

Здоровье,
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