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2 часа назад

Диетолог рассказала, как не переедать

Мария Каткова

Маргарита Арзуманян, диетолог и гастроэнтеролог, рассказала, как не переедать и определять чувство физического голода. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она объяснила, что существует физический и эмоциональный голод, который иногда бывает сложно различить. Диетолог пояснила, что физический голод наступает через 2,5-4 часа после еды и сопровождается урчанием в животе и сосанием под ложечкой. Эмоциональный голод может появиться даже сразу после употребления пищи.

Врач также добавила, что для того, чтобы не испытывать голод и не переедать, в рационе должно быть правильное соотношение белков, жиров и углеводов. Также нужно следить за калорийностью блюд.

Ранее сообщалось, что Гинзбург назвал бюджетные продукты, необходимые в рационе.

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