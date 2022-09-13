Почему всем хочется секса в разное время

Гинеколог-эндокринолог, гемостазиолог Института репродуктивной медицины REMEDI Мария Селихова в беседе с "Лентой.ру" объяснила, почему пик сексуального влечения у мужчин и женщин не совпадает.
По словам медика, немаловажную роль в интимной близости играет совпадение биологических ритмов. Но оно существует не всегда, поэтому случается так, что партнеры хотят секса в разное время.
У мужчин с 6 до 9 утра наблюдается высокая концентрация тестостерона. Вот почему на эти часы приходится их пик сексуальной активности. В то же время уровень эстрогена, который отвечает за сексуальное возбуждение у женщин, поднимается лишь к полудню, нарастает в течение дня и достигает максимума к 10 часам вечера. У мужчин к концу дня происходит спад тестостерона, поэтому секс их интересует меньше.
Кроме того, по словам Селиховой, мужчинам требуется меньше времени для получения оргазма:
"Если говорить о сексе в контексте получения удовольствия, для достижения оргазма мужчинам достаточно трех секунд, в то время, когда женщине потребуется около пяти минут".
Медик также напомнила, что женщинам требуется в среднем 20-30 минут для того, чтобы выделилось достаточное количество смазки и усилился кровоток малого таза. Это еще одна из причин, по которой девушки предпочитают заниматься сексом вечером, когда не нужно никуда торопиться.
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