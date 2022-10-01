Растяжка для начинающих: видео

Если вы думали, что никогда не сядете на шпагат, то это видео для вас.

Вся тренировка состоит из шести последовательных упражнений, которые отлично подойдут даже тем, кто никогда не занимался растяжкой. В каждом положении нужно задерживаться минимум на 30 секунд. Перед тренировкой не забудьте уделить время разогревающим упражнениям.

Подробнее о том, как правильно выполнять тренировку для растяжки смотрите в видео.