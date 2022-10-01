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1 час назад

Растяжка для начинающих: видео

Стелла Шмель

Если вы думали, что никогда не сядете на шпагат, то это видео для вас.

Вся тренировка состоит из шести последовательных упражнений, которые отлично подойдут даже тем, кто никогда не занимался растяжкой. В каждом положении нужно задерживаться минимум на 30 секунд. Перед тренировкой не забудьте уделить время разогревающим упражнениям.

Подробнее о том, как правильно выполнять тренировку для растяжки смотрите в видео.

А тем, кто хочет привести в порядок не только тело, но и разум, подойдет этот комплекс упражнений из релакс-йоги.

Здоровье,Видео,
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