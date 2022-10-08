12 советов от гинеколога: как сохранить женское здоровье

Женское здоровье требует особенного внимания и контроля. Акушер-гинеколог Анастасия Алажажи рассказала "Рамблеру", каких 12 правил надо придерживаться, чтобы его сохранить.

Фото: Adobe Stock Adobe Stock

Больше двигаться

Видео дня

Спортивный образ жизни является очень полезной привычкой. Происходит выработка гормонов счастья, улучшается кровообращение во всех органах, а также в органах малого таза, что способствует правильной их работе, а также уменьшает риск развития различных заболеваний женских половых органов. Рекомендуется, как минимум, 10-15 минут зарядки в день.

Пить достаточное количество жидкости

Норма воды рассчитывается из 30 миллилитров на один килограмм веса. Жидкость содержится в большинстве клеток организма и, выпивая достаточное количество воды (причем только обычная негазированная вода), вы обеспечиваете нормальное функционирование всех систем организма, в том числе и органов малого таза.

Правильно питаться

Это касается, конечно же, не только женщин, однако злоупотребление мучным, сладких, алкоголем приводит к снижению общего иммунитета и нарушению флоры во влагалище в том числе. Это может приводить к частой кандидозной инфекции, рецидивирующим вульвовагинитам и так далее.

Подобрать правильную контрацепцию

Если говорить про репродуктивный образ, необходимо подобрать правильную контрацепцию, для того, чтобы избежать нежелательной беременности. Для этого стоит обратиться к гинекологу за консультацией, не назначайте себе их сами.



Однако, используя комбинированные оральные контрацептивы, вы должны знать, что они не защищают вас от инфекций, передающихся половым путем. Поэтому используйте дополнительный барьерный метод контрацепции, если вы не уверены в партнере, а лучше сдать анализы на ИППП перед началом новых отношений.

Алажажи Анастасия Олеговна Акушер-гинеколог, Врач УЗД

Отказаться от ежедневных прокладок

Они создают «парниковый» эффект, тем самым нарушая нормальную флору во влагалище.

Отказаться от синтетического белья

Оно так же, как и прокладки, не пропускает воздух и происходит нарушение нормальной флоры во влагалище.

Реже пользоваться интимными гелями

Многие гинекологи советуют использовать специальные гели для интимной гигиены, я бы посоветовала их использовать (если очень хочется) 1-2 раза в неделю. В остальных случаях для личной гигиены, достаточно обычной проточной водой и геля для душа.

Алажажи Анастасия Олеговна Акушер-гинеколог, Врач УЗД

Не спринцеваться

Спринцеванием вымывается нормальная флора во влагалище, тем повышается риск развития воспалительных заболеваний женских половых органов. По словам медика, до сих пор есть пациентки, которые считают это нормальной гигиеной, однако это не так.

Не заниматься самолечением

Найдите своего гинеколога, которому будете доверять. Это важно.

Регулярно проходить обследования

Каждая женщина, совершенно в любом возрасте, должна проходить осмотр у гинеколога 1 раз в год со сдачей мазка на флору. Я бы рекомендовала сдать ПЦР мазок «фемофлор», ПЦР на ИППП (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium), жидкостную онкоцитологию, ВПЧ типирование 1 раз в 5 лет (при отрицательном результате), 1 раз в 3 года (при положительном тесте), сделать УЗИ органов малого таза на 5-7 день менструального цикла, а также УЗИ молочных желез.

Алажажи Анастасия Олеговна Акушер-гинеколог, Врач УЗД

Выполнять упражнения Кегеля

Они необходимы для обеспечения нормального тонуса мышц тазового дна, профилактики опущения матки, нормальной чувствительности во время полового акта, а также профилактикой застоя крови в малом тазу.

Не лечить уреаплазму