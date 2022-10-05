Профессор и токсиколог Михаил Кутушов рассказал о вреде, который может нанести пластиковая посуда. Об этом сообщают "Аргументы и факты".

Эксперт заявил, что любая пластиковая посуда может оказаться опасной для человека из-за ее состава. Он пояснил, что в пластике есть различные соединения: бензольные и полифенольные. Они вредны для людей, в особенности для тех, кто подвержен аллергии.

Также он отметил, что при солнечном воздействии выделяется микропластик, отравляющий организм. Поэтому нужно правильно хранить воду в бутылках. По этой же причине не стоит разогревать пищу в пластиковых контейнерах.