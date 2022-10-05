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46 минут назад

Токсиколог Кутушов назвал пластиковую посуду вредной

Мария Каткова

Профессор и токсиколог Михаил Кутушов рассказал о вреде, который может нанести пластиковая посуда. Об этом сообщают "Аргументы и факты".

Эксперт заявил, что любая пластиковая посуда может оказаться опасной для человека из-за ее состава. Он пояснил, что в пластике есть различные соединения: бензольные и полифенольные. Они вредны для людей, в особенности для тех, кто подвержен аллергии.

Также он отметил, что при солнечном воздействии выделяется микропластик, отравляющий организм. Поэтому нужно правильно хранить воду в бутылках. По этой же причине не стоит разогревать пищу в пластиковых контейнерах.

Ранее сообщалось, что диетолог рассказала, кому нельзя пить во время еды.

Здоровье,Видео,
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