Чем болеют жители больших городов: исследование ученых

Чем цивилизованнее становится мир, тем больше проблем со здоровьем возникает у его жителей. К такому выводу пришли ученые из США, Австралии, Мексики и Швеции. “Рамблер” изучил их коллективную работу, опубликованную в научном журнале JAMA (Journal of the American Medical Association), и расскажет, почему акне – болезнь жителей больших городов.

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Ученые сразу отметили, что назвать ключевую причину возникновения акне невозможно. Однако есть несколько любопытных моментов, на которые стоит обратить внимание.

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Ни прыщи, ни угри не беспокоят представителей народа китаван – они живут на Тробрианских островах, что недалеко от Папуа-Новой Гвинеи. Не бывает таких неудобных проблем у охотников и собирателей племени аче из Парагвая. У жителей Окинавы до прихода ни их земли колонизаторов, а также у инуитов до момента, пока они не стали более ориентированными за западную культуру, досадных прыщиков тоже не было. Однако при переезде в более развитые (в том числе индустриально) регионы – например, в Европу или Австралию – проблема появлялась.

Значит, акне не связано с наследственностью и расой, решили ученые. Виной всему наша комфортная жизнь, насыщенная благами цивилизации.

Жители больших городов чаще подвергаются стрессу, из-за чего сбоит гормональный фон и снижается иммунитет. И организм может ответить на этот фактор появлением угревой сыпи.

Они меньше двигаются, реже бывают на солнце. Медленное кровообращение и недостаток витамина D негативно сказываются на состоянии здоровья и внешности. Последний вообще напрямую ускоряет заживление ран, способствует уменьшению воспалений. Было проведено в 2016 году исследование, в результате которого выяснилось, что люди с дефицитом витамина D чаще страдают от акне.

В отличие от представителей народов, которые не сталкиваются с акне, горожане едят больше сладких продуктов, поглощая килограммами рафинированные углеводы и простые сахара. Вероятно, это тоже играет свою роль.

А возможно, немалую роль играет и педантичное отношение к гигиене. Может быть, коже вовсе и не нужны все те средства, которые используют люди в душе или при ежедневном умывании. Продукты бытовой химии могут нарушать естественный баланс микрофлоры кожи, предположили авторы работы.

Кто-то наверняка отмечает появление угревой сыпи и акне в связи с постоянным воздействием на кожу загрязненного воздуха.