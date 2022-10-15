Плоский живот для многих остается недостижимой мечтой, поскольку не все упражнения дают ожидаемый результат. Во время выполнения упражнения из видео задействуется прямые, косые и поперечные мышцы живота.
Фитнес-блогер Ironsupergirl показала правильную технику выполнения упражнения, благодаря которому живот быстрее станет плоским.
Подробнее о том, как уменьшить живот с помощью упражнений, смотрите в видео.
Ранее тренер показала комплекс упражнений высокоинтенсивного интервального тренинга, которые помогут активнее сжигать калории.