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1 час назад

Упражнения для плоского живота: видео

Стелла Шмель

Плоский живот для многих остается недостижимой мечтой, поскольку не все упражнения дают ожидаемый результат. Во время выполнения упражнения из видео задействуется прямые, косые и поперечные мышцы живота.

Фитнес-блогер Ironsupergirl показала правильную технику выполнения упражнения, благодаря которому живот быстрее станет плоским.

Подробнее о том, как уменьшить живот с помощью упражнений, смотрите в видео.

Односторонние упражнения для развития ОФП

Ранее тренер показала комплекс упражнений высокоинтенсивного интервального тренинга, которые помогут активнее сжигать калории.

Здоровье,Видео,
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