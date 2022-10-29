Как питаться правильно, когда не хватает денег

Здоровое питание — залог красоты и хорошего самочувствия. Однако существует стереотип, что питаться правильно — это невкусно и дорого. «Рамблер» собрал рекомендации, как питаться сбалансированно без ограничений и ущерба для кошелька.

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Правило тарелки

Новичку составить сбалансированное меню будет сложно, однако на помощь может прийти «правило тарелки». Визуально четверть вашего блюда должен составлять белок — мясо или рыба. Еще четверть отдайте гарниру. Лучше если это будут сложные углеводы — крупы, макароны из твердых сортов, на крайний случай — зерновой хлеб. Половину тарелки должны составлять овощи, желательно свежие или приготовленные на пару.

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Простые продукты

Не обязательно при переходе на правильное питание покупать дорогие экзотические продукты, типа авокадо или кокосового сахара. Фрукты лучше выбирать сезонные — они дешевле и точно не содержат искусственных компонентов. Также можно замораживать с лета свежие ягоды, зелень и некоторые овощи. Лук, петрушка и базилик могут расти прямо на подоконнике вместе с комнатными цветами.

Разнообразное меню

Однако стоит все же постараться расширить ассортимент привычных продуктов. Например, если речь идет об овощах, не нужно ограничиваться огурцами и помидорами. Из недорогих продуктов обратите внимание на свеклу, кукурузу, горошек, разные виды капусты.

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Домашняя еда