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1 час назад

Как питаться правильно, когда не хватает денег

Мира Маркина

Здоровое питание — залог красоты и хорошего самочувствия. Однако существует стереотип, что питаться правильно — это невкусно и дорого. «Рамблер» собрал рекомендации, как питаться сбалансированно без ограничений и ущерба для кошелька.

Как питаться правильно, когда не хватает денег
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Правило тарелки

Новичку составить сбалансированное меню будет сложно, однако на помощь может прийти «правило тарелки». Визуально четверть вашего блюда должен составлять белок — мясо или рыба. Еще четверть отдайте гарниру. Лучше если это будут сложные углеводы — крупы, макароны из твердых сортов, на крайний случай — зерновой хлеб. Половину тарелки должны составлять овощи, желательно свежие или приготовленные на пару.

unsplash.com

Простые продукты

Не обязательно при переходе на правильное питание покупать дорогие экзотические продукты, типа авокадо или кокосового сахара. Фрукты лучше выбирать сезонные — они дешевле и точно не содержат искусственных компонентов. Также можно замораживать с лета свежие ягоды, зелень и некоторые овощи. Лук, петрушка и базилик могут расти прямо на подоконнике вместе с комнатными цветами.

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Разнообразное меню

Однако стоит все же постараться расширить ассортимент привычных продуктов. Например, если речь идет об овощах, не нужно ограничиваться огурцами и помидорами. Из недорогих продуктов обратите внимание на свеклу, кукурузу, горошек, разные виды капусты.

Unsplash.com

Домашняя еда

На работу лучше брать еду из дома. Так выйдет дешевле, к тому же чаще всего «офисную еду» трудно назвать здоровой. Такие же неоправданные расходы — покупка полуфабрикатов и перекусов в виде батончиков и шоколадок. Как правило они не насыщают и содержат много сахара. Кроме того, можно сэкономить на обработке продуктов — не покупать мытые и порезанные овощи, готовые мюсли, которые можно приготовить самостоятельно из овсянки.

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