Гид по диетам: как худеют в 2022

Названия диет и всевозможных систем питания можно перечислять бесконечно. «Рамблер» выбрал самые модные в 2022 году диетические направления и выяснил, какие плюсы и минусы включают интервальное голодание, классическое ПП и другие. Комментирует диетолог Алена Барредо.

Фото: Unsplash Unsplash

Интервальное голодание

Видео дня

Плюсы интервального голодания состоят в том, что выдерживается пищевая пауза. В это время идут процессы сжиросжигания, это снижает инсулинорезистентность. Но некоторые люди неправильно его интерпретируют и начинают есть один раз в день, так делать не нужно. Минус этого питания в том, что если у человека есть проблемы с желчным пузырем, может формироваться желчнокаменная болезнь.

Кето-диета

Кето-диета - диета не для широкого спектра клиентов, так как она является высокожировой с критически маленьким количеством углеводов. Это может привести к сонливости, усталости, нехватке энергии, может быть гриппоподобный синдром. Также кетодиета может спровоцировать жировой гепатоз печени. Из плюсов: организм учится вырабатывать энергию из жиров, улучшение углеводного обмена.

Unsplash

Интуитивное питание

Проблема интуитивного питания в том, что людям с лишним весом, нарушением углеводного обмена, будет хотеться «интуитивно» сладкого, булочек и конфет. Поэтому интуитивное питание - это тоже палка о двух концах. Если у вас все в порядке с пищевым поведением, нет проблем с метаболизмом, нет нарушений эндокринной системы, то прислушиваться к своему организму нужно.

Правильное питание

О классическом ПП сказать сложно. В моем понимании - это минимизация вредных углеводов, «пищевого мусора». В принципе тут никаких минусов нет, если мы говорим о ПП в этом смысле. Если мы говорим о «ПП головного мозга», когда едят обезжиренные продукты, только сухую курицу, гречку, помидоры и огурцы, такое питание может приводить к нарушениям пищевого поведения. Скудный рацион также может привести к дефицитам витаминов и микроэлементов. Плюсы нормального здорового питания - ты питаешься разнообразно, нет срывов, получаешь количество всех необходимых микроэлементов.

unsplash

Монодиеты

Монодиета относится к ограничительным диетам, когда ты ешь только один продукт. Она не приводит к хорошему состоянию организма, потому что человек недополучает макронутриенты. Если человек сидит, например, на фруктах, может нарушаться углеводный обмен. Любая монодиета может привести к истощению организма, проседанию в микроэлементах, а эти дефициты могут приводить к различным заболеваниям. В том числе к анемии, железодефициту, дефициту витаминов группы Б. Плюсов в этой диете я не вижу, возможно, быстрое снижение веса, но после отмена этой диеты будет резкая прибавка в весе.