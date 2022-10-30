4-недельная диета для уменьшения стресса

Для борьбы со стрессом часто советуют заняться спортом, найти время для любимых занятий или попробовать медитацию. Однако еда тоже влияет на наше самочувствие. Учёные узнали, какие именно продукты помогут снизить уровень стресса.

Для эксперимента учёные привлекли 45 здоровых людей в возрасте 18-59 лет с относительно низким потреблением клетчатки. Участников разделили на две группы и случайным образом назначили им диету. Первой группе сказали есть больше пребиотиков и ферментированных продуктов. Люди должны были ежедневно включать в рацион 6-8 порций фруктов и овощей с высоким содержанием пребиотических волокон (таких как лук, капуста, яблоки, бананы и овёс), 5-8 порций зерновых в день и 3- 4 порции бобовых в неделю. Кроме того, они должны были есть 2-3 порции ферментированных продуктов (таких как квашеная капуста, кефир и чайный гриб).