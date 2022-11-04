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2 часа назад

Утренний комплекс упражнений для пресса: видео

Стелла Шмель

Правильное питание и регулярные тренировки – самый быстрый путь к телу вашей мечты. Этот комплекс упражнений укрепит мышцы пресса, делая живот плоским и подтянутым.

Тренировку стоит выполнять утром до приема пищи, на ее выполнение у вас уйдет не более 10 минут в день, а при регулярных занятиях видимый результат не заставит себя долго ждать.

Полную тренировку на пресс смотрите в видео.

Как облегчить мышечную боль после тренировки

Вам также может понравиться эта круговая тренировка для всего тела, помогающая сжечь на 30% больше жировых отложений.

Здоровье,Видео,
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