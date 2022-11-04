Утренний комплекс упражнений для пресса: видео

Правильное питание и регулярные тренировки – самый быстрый путь к телу вашей мечты. Этот комплекс упражнений укрепит мышцы пресса, делая живот плоским и подтянутым.
Тренировку стоит выполнять утром до приема пищи, на ее выполнение у вас уйдет не более 10 минут в день, а при регулярных занятиях видимый результат не заставит себя долго ждать.
Полную тренировку на пресс смотрите в видео.
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