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4 часа назад

Диетолог Анна Коробкина раскрыла последствия отказа от продуктов животного происхождения

Катерина Саломе

Не стоит полностью отказываться от продуктов животного происхождения. Об этом заявила в беседе с «Газетой.Ru» врач-диетолог и нефролог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Анна Коробкина, рассказав также о последствиях такой диеты.

Диетолог раскрыла последствия отказа от продуктов животного происхождения
Фото: pixabay.compixabay.com

Эксперт утверждает, что растительная пища не может полноценно заменить животную. Из последних гораздо легче усваивается большинство микроэлементов, подчеркнула специалист.

«Казалось бы, того же кальция гораздо больше в базилике – 370 мг, чем в молоке – 120 мг. Чтобы получить суточную норму кальция из шпината или брокколи нужно будет съесть несколько килограммов», – пояснила диетолог.

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Для того, чтобы восполнить баланс минералов, витаминов и белков придется, по словам врача, есть очень много растительной пищи. При этом речь идет именно о продуктах, в которых высокое содержание пищевых волокон, отметила Коробкина.

«Они быстро насыщают, но съеденное количество оказывается недостаточным для получения всех необходимых питательных веществ», – отметил Коробкина, добавив, что у людей, придерживающихся растительной диеты, зачастую развивается железодефицитная анемия.

Ранее мы писали о том, что врач раскрыла продукты, которые нельзя есть больным псориазом.

Здоровье,
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