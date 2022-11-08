Мифы о еде: пастеризованное молоко вызывает иммунные заболевания

Многие из нас употребляют молоко на постоянной основе. Большим спросом пользуется пастеризованное – оно продается в любом супермаркете и отличается долгим сроком хранения.

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Однако есть мнение, что пастеризованное молоко может вредить здоровью. В частности, вызывать развитие экземы, астмы и других иммунных заболеваний. Но так ли это на самом деле? Разбирался "Рамблер".

Как правило, от пастеризованного молока отказываются приверженцы мнения, согласно которому полезной считается исключительно натуральная еда. Эти люди считают, что в процессе пастеризации погибают "полезные микробы", которые улучшают микрофлору кишечника, способствуют правильному пищеварению, укрепляют иммунитет и даже защищают от рака.

Однако медики не готовы согласиться с этой точкой зрения. Процесс пастеризации осуществляется посредством слабого нагревания продукта, которое не способно уничтожить питательные вещества.

Вместе с тем ученые также опровергают миф о колоссальной пользе сырого молока. В нем действительно много полезных элементов, но для того, чтобы в процессе пищеварения они сохранились и попали в кишечник, колонии полезных бактерий должны быть больше в несколько тысяч раз.

Существуют косвенные подтверждения пользы сырого молока: есть данные о том, что у детей, которые в детстве пили такое молоко, реже развиваются аллергические недуги. Однако доподлинно неизвестно, повлияло ли на это употребление сырого молока или тот факт, что такое молоко зачастую пьют деревенские дети – их организм с детства приучен бороться с аллергенами.