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3 часа назад

Сладости на фруктозе не вредят фигуре: правда или миф

Мира Маркина

Многие люди жаждут похудеть, но при этом не хотят совсем отказываться от сладостей. Именно в этот момент они вспоминают о мармеладе, печенье и шоколаде на фруктозе. Как правило, их можно найти в отделах диетического питания – это ли не сигнал о том, что фигуре такие лакомства не навредят? Но как обстоят дела на самом деле и стоит ли налегать на продукты с фруктозой? Выяснял "Рамблер".

Сладости на фруктозе не вредят фигуре: правда или миф
Фото: UnsplashUnsplash

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Специалисты рекомендуют употреблять продукты с фруктозой пациентам с диабетом, а также людям, страдающим ожирением. И неспроста, ведь у фруктозы действительно есть ряд полезных свойств. В частности, она:
  • Не вызывает резкого повышения уровня сахара в крови
  • Вдвое снижает риск возникновения кариеса
  • Она вдвое слаще сахара, что при сохранении сладкого вкуса позволяет значительно снизить калорийность привычных лакомств
  • Процесс усвоения идет без "привлечения" инсулина.
  • Употребление ее обеспечит необходимое питание мозгу и мышцам при умственной или физической работе

Вместе с тем фруктоза проявляет свои полезные свойства только при правильном употреблении. Прежде всего нужно знать меру: суточная норма глюкозы – не более 30 г. Для детей норма рассчитывается, исходя из пропорции 0,5 г на один килограмм веса. При сахарном диабете норма фруктозы у взрослых на один килограмм веса – 0,75 г.

Если же не соблюдать меру, фруктоза будет вредить организму не меньше, чем сахар, и спровоцирует:
  • Жировое перерождение печени
  • Набор веса
  • Чувство голода за счет блокировки гормона сытости лептина
  • Повышенный уровень холестерина

Вдобавок к этому, с точки зрения диетологии, ни фруктоза, ни глюкоза не обладают жизненно необходимыми питательными веществами. Однако подчас фруктоза может быть опаснее для организма, чем глюкоза.

Дело в том, что почти каждая клетка в организме человека способна использовать глюкозу для получения энергии, чего не скажешь о фруктозе. Попадая в организм, фруктоза может метаболизироваться только благодаря печени, вследствие чего на этот орган значительно увеличивается нагрузка. В то же время молекулы глюкозы способны рассеиваться по всему организму.

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