Сладости на фруктозе не вредят фигуре: правда или миф

Многие люди жаждут похудеть, но при этом не хотят совсем отказываться от сладостей. Именно в этот момент они вспоминают о мармеладе, печенье и шоколаде на фруктозе. Как правило, их можно найти в отделах диетического питания – это ли не сигнал о том, что фигуре такие лакомства не навредят? Но как обстоят дела на самом деле и стоит ли налегать на продукты с фруктозой? Выяснял "Рамблер".

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Не вызывает резкого повышения уровня сахара в крови

Вдвое снижает риск возникновения кариеса

Она вдвое слаще сахара, что при сохранении сладкого вкуса позволяет значительно снизить калорийность привычных лакомств

Процесс усвоения идет без "привлечения" инсулина.

Употребление ее обеспечит необходимое питание мозгу и мышцам при умственной или физической работе Специалисты рекомендуют употреблять продукты с фруктозой пациентам с диабетом, а также людям, страдающим ожирением. И неспроста, ведь у фруктозы действительно есть ряд полезных свойств. В частности, она:

Вместе с тем фруктоза проявляет свои полезные свойства только при правильном употреблении. Прежде всего нужно знать меру: суточная норма глюкозы – не более 30 г. Для детей норма рассчитывается, исходя из пропорции 0,5 г на один килограмм веса. При сахарном диабете норма фруктозы у взрослых на один килограмм веса – 0,75 г.

Жировое перерождение печени

Набор веса

Чувство голода за счет блокировки гормона сытости лептина

Повышенный уровень холестерина Если же не соблюдать меру, фруктоза будет вредить организму не меньше, чем сахар, и спровоцирует:

Вдобавок к этому, с точки зрения диетологии, ни фруктоза, ни глюкоза не обладают жизненно необходимыми питательными веществами. Однако подчас фруктоза может быть опаснее для организма, чем глюкоза.