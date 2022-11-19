Сладости на фруктозе не вредят фигуре: правда или миф

Многие люди жаждут похудеть, но при этом не хотят совсем отказываться от сладостей. Именно в этот момент они вспоминают о мармеладе, печенье и шоколаде на фруктозе. Как правило, их можно найти в отделах диетического питания – это ли не сигнал о том, что фигуре такие лакомства не навредят? Но как обстоят дела на самом деле и стоит ли налегать на продукты с фруктозой? Выяснял "Рамблер".
Вместе с тем фруктоза проявляет свои полезные свойства только при правильном употреблении. Прежде всего нужно знать меру: суточная норма глюкозы – не более 30 г. Для детей норма рассчитывается, исходя из пропорции 0,5 г на один килограмм веса. При сахарном диабете норма фруктозы у взрослых на один килограмм веса – 0,75 г.
Вдобавок к этому, с точки зрения диетологии, ни фруктоза, ни глюкоза не обладают жизненно необходимыми питательными веществами. Однако подчас фруктоза может быть опаснее для организма, чем глюкоза.
Дело в том, что почти каждая клетка в организме человека способна использовать глюкозу для получения энергии, чего не скажешь о фруктозе. Попадая в организм, фруктоза может метаболизироваться только благодаря печени, вследствие чего на этот орган значительно увеличивается нагрузка. В то же время молекулы глюкозы способны рассеиваться по всему организму.